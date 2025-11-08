5.000 líderes comunales de Miranda se preparan para conformar Comités Bolivarianos de Base Integral

A propósito de la transformación de las estructuras de base del Poder Popular en las comunidades del país, orientada por el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, y la responsable de esta reestructuración territorial por la entidad, Iris Varela, recorrieron diferentes ejes de la región, con el fin de orientar el mecanismo de postulación y conformación de los nuevos Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en las 468 comunas y circuitos comunales de la región.

Serrano y Varela sostuvieron un encuentro con los comuneros de los ejes Barlovento y Plaza-Zamora donde, en la cancha techada de Caucagua, Serrano exhortó a los jefes y jefas de calle, que pasarán a formar parte de los Comités Bolivarianos, como nueva herramienta de gobernanza popular, a continuar trabajando junto a los diferentes niveles de Gobierno para garantizar bienestar social y calidad de vida a sus comunidades.

“El estado Miranda tiene 27000 calles y más de 5000 jefes de comunidad, esto nos llama a ejercer con ética revolucionaria y máximo compromiso la nueva etapa que inicia con la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral”, dijo.

El gobernador Elio Serrano explicó que las asambleas consisten en la postulación de tres personas, la construcción de la lista de postulados, y finalmente el proceso de votación.

Recalcó que los vecinos deben postularse en las calles donde residen y contar con la edad mínima de 15 años.

La responsable por el estado Miranda del proceso de reorganización territorial, María Iris Varela, aseguró que “con mística, patriotismo y responsabilidad las asambleas conformativas se realizarán en su totalidad los días 8 y 9 de noviembre para posteriormente llevar los resultados hasta el máximo buró de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Sin embargo, señaló que de faltar postulaciones, la jornada se extenderá hasta los días 15 y 16 de noviembre.

“Con este tránsito a la nueva etapa vamos a conformar la vanguardia de la Revolución, y son los jefes y jefas de calle los encargados de asumir esa vanguardia”, enfatizó Varela, al tiempo que reconoció y agradeció el trabajo que el gobernador Elio Serrano ha realizado con el pueblo mirandino, asegurando un territorio cohesionado y dispuesto a continuar el legado del Comandante Hugo Chávez.

Varela recordó los logros alcanzados por Hugo Chávez a través de la Revolución cuya máxima bandera fue darle verdadero poder protagónico e histórico al pueblo venezolano.

Luego de las reuniones con líderes y lideresas comunales de los mencionados municipios, el gobernador Elio Serrano e Iris Varela, realizaron lo propio con los comuneros de los municipios de los ejes Metropolitano, Altos Mirandinos y Valles del Tuy, donde nuevamente llamaron al trabajo articulado en aras de optimizar y fortalecer el desarrollo del Estado Comunal.

Es importante destacar, que la recolección de las planillas con los voceros postulados y elegidos por sus comunidades se hará de manera directa, entre los responsables por comunidades del proceso e Iris Varela, lo que garantiza un método participativo, expedito y sin intermediarios, de acuerdo a lo instruido por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello Rondón.

