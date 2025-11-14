100 juristas del mundo participan en el Consejo Nacional de Soberanía y Paz junto al presidente Maduro

En el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho, realizado este viernes en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró que en medio de todas las circunstancias de amenazas, guerras psicológicas y asechanzas, «se haya levantado un movimiento tan poderoso de juristas en el mundo, que forma parte y expresión de un poderoso movimiento de solidaridad que se levanta entre los pueblos», en defensa de la paz.

Ante la primera dama, Cilia Flores; el secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, Jorge Rodríguez; 100 juristas, que representan 35 países del mundo y autoridades venezolanas, el Jefe de Estado reiteró que el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, es una instancia maravillosa, que ha permitido la convocatoria y la unión de todos los sectores políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos de la Venezuela de este momento. «Frente a la amenaza se ha gestado una poderosa Unión Nacional y el Consejo Nacional de Soberanía y Paz».

Para conmemorar el tránsito de las ocho semanas de trabajo y de Unión Nacional en el Consejo, el Mandatario nacional destacó: «Son millones las voces que hoy se levantan en el mundo para defender el derecho a la paz, a la soberanía, a la autodeterminación y al futuro del pueblo de Venezuela, del pueblo de Colombia y de los pueblos de Suramérica y del Caribe, que estamos unidos hoy más que nunca».

Entre los países presentes, destacaron: Alemania, Argelia, Argentina, Barbados, Benín, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, Irak, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda y Uruguay. «Son 34 países, más Venezuela. 100 juristas levantando la bandera humana del Derecho Internacional, es una bandera profundamente humana, la bandera del Derecho Internacional», dijo el presidente Maduro.

A juicio del Dignatario nacional, este Consejo Nacional de Soberanía y Paz ha tenido una actividad frenética, que ha abierto las compuertas a todos los sectores que, afortunadamente, han acudido al llamado.

