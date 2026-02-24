Más de 100 toneladas de pescado exportó La Guaira a Europa

Este mes desde el estado La Guaira hacia mercados europeos, fueron exportados un total de 112 toneladas de productos pesqueros, principalmente pulpo, como parte del impulso a la economía no petrolera que se desarrolla en la Zona Económica Especial (ZEE) de la entidad.

El envío se realizó desde una planta procesadora de pescado instalada en el estado, uno de los proyectos estratégicos vinculados a la soberanía alimentaria y con vocación exportadora. Los destinos específicos se mantienen en reserva para proteger acuerdos comerciales e inversionistas internacionales.

Por su parte, la autoridad única de la ZEE, Marcos Meléndez, explicó que este resultado forma parte de un conjunto de nueve proyectos de desarrollo que se ejecutan actualmente en la región, orientados a fortalecer la producción nacional, atraer inversión extranjera y generar divisas.

Además, dentro de este grupo de iniciativas también destaca la construcción de la planta de molinos de trigo en Catia la Mar, así como los proyectos turísticos en desarrollo, como los hoteles Camurimar y Bahía Sunset, en la parroquia Caraballeda, que buscan potenciar el perfil creativo y económico del estado.

También se avanza en la elaboración de un plan maestro de ordenación territorial que servirá de guía para la inversión y el crecimiento urbano de la entidad.

El primer eje corresponde al desarrollo agrícola hacia la zona de Carayaca, donde se proyecta un polo agroindustrial con capacidad exportadora, «retomando planteamientos estratégicos formulados por el Comandante Hugo Chávez sobre la expansión productiva nacional».

El segundo eje se ubica en la zona central del estado, donde convergen el puerto y el aeropuerto, orientado al fortalecimiento de la actividad industrial, logística y aduanera para facilitar el comercio exterior.

El tercer bloque se concentra en el eje costero oriental, destinado al impulso del turismo, la actividad inmobiliaria y los servicios, incluyendo infraestructura hotelera, sanitaria y recreativa.

Meléndez resaltó que esta planificación busca consolidar un modelo de crecimiento integral y sostenible en La Guaira, apoyado en su vocación portuaria, industrial y turística.

F/Radio Miraflores