Más 131 mil personas han sido procesadas en Venezuela por narcotráfico

El fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó la veracidad de un ataque anunciado por Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el Caribe, narrativa que intentó justificar que el país es productor de drogas, cuando el informe de la ONU dice que Venezuela no es productor de drogas.

Asimismo, durante una rueda de prensa ofreció un balance detallado sobre los logros obtenidos por el Ministerio Público en la lucha frontal contra el narcotráfico que en los últimos ocho años han logrado: Procesaron a 131 mil 893 personas por delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas ilícitas.

Imputadas 61 mil 690.

Acusadas 49 mil 947.

Condenadas 20 mil 256.

Resaltó que han sido incautadas más 365 mil kilos de drogas ilícitas:

280 mil 141 kilos de cocaína.

83 mil 442 kilos de marihuana.

793 kilos de heroína.

El fiscal señaló que Venezuela no aceptara ningún chantaje que intente dividir y vulnerar la estabilidad del país.

F/VTV