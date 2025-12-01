Más de 133 mil familias barinesas fueron favorecidas en despliegue alimentario

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento alimentario y fortalecer el tejido social en el estado Barinas, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y la Gobernación de la entidad, en articulación con el Poder Popular organizado, distribuyeron 995 toneladas de alimentos a más de 133 mil familias, en el marco del despliegue de Amor y Prosperidad Alimentaria con incidencia en 208 comunas.

Durante un recorrido por la Feria del Campo Soberano en la Comuna Mi Futuro José Félix Ribas, la secretaria general de Gobierno, Zenaida Gallardo, destacó la vitalidad del evento: «Estamos viendo el arrime del productor local en rubros esenciales como verduras, carne de cerdo y una variada oferta de pescado. Esta feria cumple con toda la normativa, involucrando al Poder Popular como protagonista y vigilante de la gobernanza territorial».

El comisionado de Alimentación Regional Edgard Guillén, detalló que se activaron 76 puntos de distribución en diferentes modalidades, tales como la entrega de bolsas CLAP y combos saludables a los abuelos y abuelas de la Patria, la atención en Casas de Alimentación, Ferias del Campo Soberano, mercados a cielo abierto, Ferias del Pescado, Agro Ferias Campesinas y bodegas móviles, entre otras atenciones especiales, que incluye la activación de Mercales y Pdvales.

Desde la trinchera comunal, el agradecimiento es palpable. Keysi Díaz, responsable de la sala de autogobierno de la Comuna Mi Futuro José Félix Ribas, afirmó: «Están muy bajos los precios, mucho más que en la calle. Agradecemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, al ministro de Alimentación, Carlos Tellería, y al gobernador Adán Chávez por esta ayuda».

En la misma línea, Denny Parra, vocero de la misma comuna, aseguró: «Solamente en revolución es posible. Solamente un hombre como Nicolás Maduro ha mantenido estos planes para garantizar pleno abastecimiento y el pueblo está produciendo, el campo está produciendo para avanzar en el fortalecimiento de la economía del país».

El alcance de las jornadas trascendió la nutrición garantizada para convertirse en un punto de convergencia cultural. Un ambiente vibrante de música, alegría y recreación facilitó un profundo y auténtico compartir comunitario, lo que fortalece el tejido social con una celebración memorable.

F/Nota de Prensa