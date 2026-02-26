Más de 14 mil personas fueron beneficiadas con Operación Caracas Sonríe

La Caravana de las Soluciones impulsada por la Alcaldía de Caracas benefició a más de 14 mil habitantes de la parroquia La Vega, del municipio Libertador.

La comunidad recibió atención integral durante el despliegue de la actividad que estuvo liderada por la alcaldesa Carmen Meléndez, quien detalló que fueron favorecidos 16 consejos comunales pertenecientes a la Comuna El Triunfo del Libertador II.

“Brindamos atención en salud con la Caravana de las Soluciones, a la que se han integrado diferentes organismos del Estado para un acompañamiento mucho más completo”, afirmó Meléndez en su cuenta de Instagram.

«Conversamos con el Poder Popular acerca de la transformación del territorio mediante la Consulta Popular Nacional, su Agenda Concreta de Acción (ACA), y cómo evolucionan los proyectos de la juventud», expresó Meléndez.

T/CO con información de Medios nacionales