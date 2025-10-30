16° Feria del Libro de Caracas se celebrará en los espacios de la GAN hasta el 10 de noviembre

‎Este jueves, se inauguró de la 16.ª Feria del Libro de Caracas, que se desarrollará en los espacios de la Galería de Arte Nacional (GAN) y la Plaza de la Juventud, desde este 30 de octubre hasta el próximo 10 noviembre.

‎

‎La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, explicó que la Feria contará con decenas de stands de exposición con material literario y más de 300 actividades académicas con la participación de artistas, poetas y escritores serán galardonados por sus obras.

‎

‎Asimismo, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, agregó que se ofrecerá un pabellón infantil con múltiples actividades, al tiempo que destacó el impulso brindado por el Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, a la cultura y «los espacios para las artes, pese a las amenazas y agresiones que ha enfrentado la nación».

‎

