185 venezolanos retornan al país con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el vuelo Nº 70 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, con 185 migrantes venezolanos procedentes de Texas, Estados Unidos.

El grupo estuvo conformado por 151 hombres, 30 mujeres y 4 niños, quienes regresan gracias a las políticas del Gobierno Bolivariano orientadas a brindar apoyo y acompañamiento a los connacionales en el exterior.

Los repatriados fueron recibidos por organismos de seguridad ciudadana, entre ellos el CICPC, SEBIN, GNB y la Policía Nacional Bolivariana, en un despliegue que garantizó atención integral a cada familia.

Con este vuelo, suman más de 13 mil los venezolanos que han retornado al país desde la reactivación del Plan Vuelta a la Patria en febrero, consolidando así un esfuerzo sostenido por la reunificación familiar y la protección social.

