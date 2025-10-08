197 venezolanos regresan desde EE. UU. en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Este miércoles, 197 ciudadanos venezolanos llegaron al país provenientes de Estados Unidos como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa del Ejecutivo Nacional destinada a garantizar un retorno seguro y ordenado para los compatriotas que deciden regresar al país.

El grupo estuvo conformado por 178 hombres, 14 mujeres, cuatro menores de edad y una joven, quienes al arribar fueron recibidos por equipos especializados que les brindaron atención médica, orientación en materia de seguridad y apoyo institucional.

Durante la operación, los retornados expresaron su satisfacción por la oportunidad de regresar a Venezuela y reconocieron la asistencia proporcionada, lo que les permite reconectarse con sus familias y retomar sus proyectos de vida en el país.

La Misión incluye una logística organizada que asegura la protección y el acompañamiento integral de los ciudadanos durante su traslado, consolidando la coordinación entre los distintos organismos responsables de la seguridad y la recepción de los repatriados.

Estas acciones reflejan la política del Estado venezolano de brindar apoyo a sus ciudadanos en el exterior que desean retornar, fortaleciendo los mecanismos de asistencia y repatriación ordenada, y reafirmando su compromiso con la atención integral de los venezolanos.

