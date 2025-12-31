2.8 millones de mujeres se han sumado al Movimiento Josefa Joaquina Sánchez

En la víspera del cierre de año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un balance sobre los avances de la Gran Misión Venezuela Mujer y del Gran Movimiento de Movimientos Josefa Joaquina Sánchez, destacando la consolidación de sus bases organizativas.

Durante la entrega de la sede principal de la Escuela Internacional del Liderazgo de la Mujer, con sede en el estado Aragua, el Mandatario Nacional calificó el evento como un «buen augurio» para lo que será el desarrollo social del país en 2026.

Exaltó el crecimiento exponencial del Gran Movimiento de Movimientos Josefa Joaquina Sánchez, el cual suma 2.800.000 féminas que ya forman parte activa de las bases del movimiento.

Asimismo, mencionó que, de los 49.000 consejos comunales existentes en el país, 17.000 ya cuentan con un comité de base de mujeres legalmente constituido. Propuso como meta para el año 2026 alcanzar los 49.000 comités, lo que sumaría un total de 5 millones de mujeres ejerciendo liderazgo directo en sus comunidades.

María León: «Justicia, igualdad y espiritualidad»

La actividad contó con la participación de la dirigente y diputada a la Asamblea Nacional, María León, quien ofreció un mensaje cargado de contenido espiritual y político, vinculando la lucha por la igualdad de género con las raíces del cristianismo y la justicia social.

«Esta lucha empezó allá con Jesús de Nazaret; fue él quien habló de justicia y trajo a las mujeres», expresó la diputada, quien además realizó una propuesta simbólica para el ideario de la Revolución Bolivariana: incluir a Jesús de Nazaret como el pilar inicial de la línea histórica junto a Bolívar, Chávez y Maduro.

Educación para la transformación

La nueva Escuela Internacional de Liderazgo, cuya rectoría estará a cargo de la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, tendrá la misión de profesionalizar y potenciar el liderazgo de las millones de mujeres que hoy se encuentran en los consejos comunales, asegurando que la formación sea el motor que impulse el vértice de participación de la Gran Misión Venezuela Mujer.

T/Prensa Presidencial