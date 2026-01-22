Más de 20.000 los damnificados y 21 fallecidos por incendios en Chile

De acuerdo con un nuevo balance presentado el miércoles, los incendios forestales que golpean el centro-sur de Chile han dejado hasta ahora un saldo de 21 víctimas mortales, más de 20.000 personas damnificadas y alrededor de 800 viviendas destruidas.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, apuntó en una conferencia de prensa que 20 de las víctimas que fallecieron eran de la región del Biobío y una más era de Ñuble.

El titular afirmó que el Servicio Médico Legal ha determinado la identidad de 11 de los muertos hasta ahora, utilizando huellas dactilares y muestras de ADN.

Elizalde agregó que en la zona centro-sur hay 817 casas arrasadas por el fuego y 20.070 personas afectadas.

Chile recibió asistencia de varios países, incluyendo a México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y Paraguay, para combatir los incendios forestales.

A nivel de todo el país, existen 23 focos activos, ubicados principalmente en las zonas del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

F/Telesur