Más de 20 mil estudiantes fallecidos tras agresión israelí en Gaza y Cisjordania

Un total de 20 mil 058 estudiantes fueron asesinados y otros 31 mil 138 sufrieron heridas desde el siete de octubre del 2023, cuando inició la actual agresión israelí contra la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Educación y Educación Superior.

A través de un comunicado, detallaron que la cifra de alumnos exterminados en la Franja de Gaza es superior a 19 mil 910 y la de heridos sobrepasa los 30 mil 097. Mientras tanto, en Cisjordania ocupada un total de mil 42 estudiantes sufrieron heridas y 148 fallecieron. En este caso, la ocupación israelí perpetró además 846 arrestos.

Además, informaron que, en Gaza y Cisjordania, mil 37 maestros y administradores fallecieron bajo los disparos israelíes, mientras que cuatro mil 740 resultaron lastimados.

De igual modo, explicaron que Israel no solo atacó a niños y jóvenes, sino también las infraestructuras civiles en que se forman las futuras generaciones de palestinos. En Gaza, 63 edificios universitarios y 179 escuelas públicas fueron destruidas por completo, entre ellas 103 de la atención primaria, mientras que 118 escuelas públicas y más de 100 de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) fueron objeto de bombardeos y vandalismo.

En Cisjordania, la ocupación arrasó con la escuela elemental Aqaba en Tubas y también con la escuela elemental Amira, localizada al sur de Hebrón, en Yatta. A ocho instituciones de educación superior las han robado y vandalizado constantemente.

