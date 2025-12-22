200 toneladas de cacao venezolano fueron exportadas a Rusia

Venezuela cierra el año con un nuevo logro en el sector agroproductivo, la sexta exportación de 200 toneladas de cacao con destino a la Federación de Rusia; consolida la presencia del producto venezolano en mercados internacionales y la calidad de uno de los cacaos más reconocidos del mundo.

El cargamento está conformado por granos provenientes de las principales zonas productoras del país: Miranda, Sucre, Monagas y Mérida, regiones que han sido históricamente referentes en la producción de este rubro y que hoy se convierten en protagonistas de la expansión económica nacional.

El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, destacó que esta operación se da en la alianza estratégica de la Corporación Venezolana de Cacao con la empresa rusa “Nueva Producción de Cacao”, lo que fortalece los vínculos comerciales bilaterales.

El titular de la cartera agrícola explicó que “actualmente se están fortaleciendo dos centros de beneficio para el cacao en el estado Sucre que llevan un avance del 80 %, los cuales permitirán seguir robusteciendo la producción”; puntualizó que se tiene contemplada la implementación del Plan de Integración Agroproductiva con todos los actores del sector cacao.

Este logro se suma a los avances alcanzados con el Plan de Recuperación Económica, que busca diversificar las exportaciones, potenciar la producción nacional y garantizar la sostenibilidad de la economía venezolana, tal como fue orientado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

VTV