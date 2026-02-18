229 Circuitos Comunales de Caracas disfrutaron del asueto de Carnaval

Una agenda deportiva con maratones, jornadas en bicicletas, conciertos y comparsas se hicieron presentes en los 229 Circuitos Comunales de la ciudad de Caracas, durante el «Carnaval por la Paz 2026».

La información la dio a conocer el Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quien explicó a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, su reporte de las actividades desarrolladas en el balance realizado este martes con todas las autoridades involucradas.

«Las comunidades sumaron la creatividad impresionante en cada uno de los territorios», aseguró Fernández como autoridad de Caracas. En este mismo contexto, destacó que todos los espacios recuperados de Caracas fueron puestos a la disposición de la familia venezolana.

El tobogán en San Agustín

Como una actividad creativa que rompió esquemas, y realizada por primera vez en uno de los Circuitos Comunales de Caracas, fue calificado el «Tobogán en San Agustín».

La alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Almiranta Carmen Meléndez, indicó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que «los niños, las abuelas y la juventud, iban de una parroquia a otra y encontraban algo diferente. Lo nuevo fue el tobogán en San Agustín», explicó la Alcaldesa. A su juicio, «fueron unos carnavales extraordinarios con el Poder Popular organizado».

La presidenta (e) Rodríguez, brindó un aplauso a todos los participantes en el operativo y también saludó al pueblo venezolano que se quedó en sus casas descansando «viendo televisión, viendo películas, disfrutando del cine. Es una forma también de estar agradado, así que felicitaciones a toda Venezuela, a todo nuestro pueblo y felicitaciones a nuestros funcionarios que han cumplido con su deber de manera excelente en aras de preservar y cuidar a los venezolanos y a las venezolanas», manifestó ante las autoridades presentes en el balance.

