23Nov: Próximas Consultas Populares para la elección de proyectos comunales

Desde la Comuna El Topo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó al pueblo venezolano a participar en las próximas Consultas Populares que se realizarán el domingo 23 de noviembre, con la finalidad de continuar impulsando los proyectos que se planteen en las comunidades, a través de las Agendas Concretas de Acción (ACA).

Al mismo tiempo, le indicó al ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, a continuar desarrollando las propuestas del Poder Popular, al máximo y mediante obras concretas; y de esta manera mantener el ascenso a nuevos niveles de Poder Popular y democracia directa y participativa.

En este orden de ideas, el Jefe de Estado también estacó que como parte de los logros que se han obtenido en perfecta unión con el pueblo, está semana se han entregado 20 808 obras que forman parte del Obratón.

En la misma línea, el Mandatario nacional ha señalado que ahora le toca al pueblo iniciar con el primer paso, antes del desarrollo de las próximas consultas, y es comenzar a postular mediante las ACA los proyectos populares que serán elegidos por las comunidades.

Por otra parte, ha aseverado que «Venezuela es tierra de esperanza, de paz y de vida», y por ello, insistió en que el pueblo tiene la labor de salir votar en las próximas consultas desde las 8:00 de la mañana, para formar parte de la «Gran Elección General», de las consultas de los dos proyectos que serán seleccionados por cada Circuito Comunal.

T y F/ Prensa Presidencial