Más de 25 mil mirandinos fueron atendidos por los tribunales móviles

Ascendió a 25 mil la cifra de mirandinos beneficiados por los tribunales móviles en la entidad, los cuales facilitan el acceso de las localidades a servicios legales. Recientemente, se concretó una jornada en el sector El Empedrado de Yare, en la cual se atendieron a más de 100 personas.

La jueza rectora de Miranda, Zulay Bravo Durán, informó que hasta la actualidad, más de 52 jornadas han sido realizadas en diferentes puntos del estado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y el Registro Civil de Miranda, entre otros organismos.

“Las personas no tienen que desplazarse kilómetros para realizar sus trámites. Con los Tribunales Móviles estamos llevando la justicia a su puerta”, afirmó. Estas jornadas gratuitas permiten a los ciudadanos resolver trámites legales como divorcios, permisos de viaje, asesoría sobre derechos laborales, civiles, protección de menores, entrega de documentos, regularización de herencias, problemas laborales, entre otros servicios.

Las jornadas se realizan gracias a la colaboración de la Gobernación de Miranda, bajo la gestión del mandatario regional, Elio Serrano, y pretenden garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, dispongan de acceso a trámites legales rápidos y efectivos, promover la igualdad de derechos, el bienestar social y la participación activa de las comunidades.

F/Gobernación de Miranda