259 migrantes venezolanos provenientes de México arribaron a Maiquetía

Este jueves 4 de diciembre arribaron, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía 259 migrantes venezolanos provenientes de México.

De acuerdo con la información emitida por la Misión a través de su canal de Telegram este grupo de repatriados está conformado por 76 Hombres, 79 Mujeres, 51 Niños y 53 Niñas.

Asimismo, se detalló que recibieron atención médica integral al arribar al Aeropuerto, además de la orientación necesaria para su reincorporación plena a la vida en el país.

