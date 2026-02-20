Más de 264 mil clientes compran divisas en la plataforma de BDVApp

Con un ecosistema cada vez más robusto, el Banco de Venezuela (BDV) le ha permitido a más de 264 mil 500 clientes naturales comprar sus divisas desde su aplicativo móvil BDVApp, con disponibilidad inmediata, y el 86 % de ellos lo hizo durante el Carnaval.

Tal como lo había anunciado la Institución a través de sus notificaciones push de la BDVApp, el mercado cambiario permaneció abierto durante los días de asueto de Carnaval, lo que permitió que un gran número de personas tuviera acceso a las divisas aún en días feriados.

Este comportamiento evidencia el creciente dinamismo y la rápida adopción de este nuevo mecanismo. A tres semanas de habilitar el mercado, los clientes de la entidad han comprado divisas por un monto que supera los USD 50 millones.

F/VTV