2º Congreso Nacional de Pediatría 2026 consolida avances en salud infantil

El 2º Congreso Nacional de Pediatría 2026 (CNP2026), que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño, continúa fortaleciendo las políticas públicas de salud infantil impulsadas por el Gobierno Bolivariano, con más de tres mil participantes de los 24 estados del país.

Este miércoles, durante las jornadas de mañana, tarde y sesiones intermedias, se destacaron innovaciones en medicina regenerativa, diagnóstico temprano de cáncer infantil, transmisión vertical cero del VIH (madre a hijo), atención integral y humanizada del recién nacido, errores innatos del metabolismo de niñas y niños, resistencia a los antimicrobianos, lactancia materna, manejo de la urticaria en pediatría, simulación clínica y entrenamiento en emergencias, consolidando el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud.

El jefe de la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), doctor José Cardier, presentó una ponencia sobre la regeneración ósea en infantes con pseudoartrosis congénita de tibia mediante trasplantes de células madres y afirmó que Venezuela está demostrando sus avances en el campo de la medicina regenerativa.

“Estamos a la vanguardia en Latinoamérica. Somos uno de los pocos países donde se hacen tratamientos con células madres para regenerar órganos y tejidos”, expresó.

Asimismo, destacó que este evento cobra gran relevancia al difundir todos los aspectos de las enfermedades pediátricas, con discusiones sobre epidemiología, tratamientos aplicados y avances clínicos en pacientes infantiles.

La pediatra neumonóloga, doctora María del Valle Guerrero, expresó su entusiasmo por las siete salas interactivas dedicadas a la capacitación y adiestramiento de estudiantes del área mediante la simulación.

“Estamos contentísimos porque eso es la nueva medicina, enseñar a través de la simulación”, mencionó tras explicar que el programa aborda tanto la medicina convencional como el entrenamiento adaptado a tiempos de excepción, resaltando la capacidad resiliente de la medicina venezolana.

Como ponente en un tema clave sobre la utilidad de la ecografía pulmonar en niños, la especialista subrayó su valor como herramienta para diagnósticos precoces y tratamientos oportunos.

“La salud infantil es parte de la soberanía y contribuimos con este talento humano”, afirmó, enfatizando cómo estas innovaciones fortalecen el sector pediátrico en Venezuela y promueven una atención más efectiva en escenarios desafiantes.

Por su parte, Enderson Contreras, especialista en pediatría, realizó demostraciones teórico-prácticas de RCP (reanimación cardiopulmonar) básico y avanzado, y resaltó la importancia de este evento “orientado a la mejora continua, al futuro de nuestro personal de salud”.

La estudiante de 4.º año de medicina en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Palo Verde, Kimberly Veracierto, valoró la experiencia asegurando que para “nosotros es importante venir porque observamos, analizamos, estudiamos y tratamos de llevar a la práctica todos los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el Congreso”.

Pediatría soberana y de excelencia

El evento, que se extenderá hasta el jueves 22 de enero, reúne a más de 40 conferencistas y aborda 30 especialidades pediátricas en tres salas simultáneas, incluyendo neonatología, infectología, neumonología y oncología, con 80 ponencias lideradas por especialistas de 24 estados.

El CNP2026 prioriza una red pediátrica integrada y humanizada, con énfasis en la prevención, la excelencia médica y la participación activa de estudiantes y especialistas.

F/Mincyt