Más de 3 mil usuarios mirandinos favorecidos con la instalación de transformadores

En beneficio de 3 mil 600 usuarios, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló 27 transformadores de potencias, durante mes de diciembre, en diferentes ejes del estado Miranda.

Con la activación de estos equipos de distintas capacidades, se dio respuesta a las solicitudes realizadas por los habitantes de los municipios Tomás Lander, Rafael Urdaneta, Brión, Guaicaipuro, Los Salias, Acevedo, Buroz y Pedro Gual,a través de la VenApp.

Las labores efectuadas por personal técnico especializado de la estatal eléctrica, mejoraron la capacidad y distribución del servicio eléctrico en los circuitos: Colonia Mendoza, Taca Cúa, Flamingo, Aeropuerto, Colibrí, Barbecho, El Clavo, El Café, entre otros.

CORPOELEC reafirma a través de estas acciones su compromiso de atender a los usuarios y garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC