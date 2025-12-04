304 connacionales retornaron desde EEUU en vuelo autorizado por el presidente Maduro

Este miércoles, el canciller Yván Gil recibió a los 304 connacionales procedentes de Estados Unidos, en vuelo autorizado por el presidente Nicolás Maduro, luego que el mandatario estadounidense solicitara su aprobación.

«Estamos aquí para recibir el vuelo número 94 procedente de los Estados Unidos (vía México). Este vuelo fue solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro, quien lo aprobó de inmediato porque se trata del retorno de nuestros compatriotas», expresó el también ministro para Relaciones Exteriores desde el aeropuerto de Maiquetía.

El alto funcionario destacó que más de 18 mil venezolanos han arribado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria por vía aérea, demostrando que los migrantes que fueron obligados a irse de Venezuela por la guerra económica implantada por el imperialismo estadounidense, retornan porque ven el cambio y crecimiento financiero que ha tenido el país, gracias al trabajo y compromiso del pueblo en conjunto con el Gobierno para garantizar bienestar social e integral.

«El país avanza en su crecimiento económico, industrial y en la producción agrícola y petrolera. La formación y la educación despuntan con mucha fuerza en estos años de Revolución Bolivariana, luego de haber superado las peores amenazas y agresiones con las medidas coercitivas unilaterales», indicó Gil. Además, resaltó que estos venezolanos llegan en una fecha muy significativa: hoy, 3 de diciembre, se incorporan a las «Navidades felices, Navidades en paz».

T/CO