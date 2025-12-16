34 mil toneladas de alimentos son expendidas en jornadas a precios asequibles

A propósito de la producción nacional y del abastecimiento del alimentos en el país, el presidente Maduro reiteró que en el país se mantienen activas jornadas de ventas de alimentos a precios asequibles en todas las comunidades de Venezuela, alcanzado las 34 mil toneladas en cada jornada.

El Mandatario nacional destacó que, a través de las ferias del campo soberano, de las ferias del pescado, de la apertura de los mercados con nuevo esquema de los Pdvales y de otras formas de ventas, el pueblo venezolano disfruta de la adquisición de alimentos frescos, producidos en el país, a precios que están entre 40 y 70% más barato que en los mercados tradicionales.

El Jefe de Estado destacó que estas jornadas especiales que se llevarán a cabo hasta finales del mes de diciembre de 2025 permiten que los consumidores tengan alimentos en su propia comunidad, además de tener acceso a productos de gran calidad.

T/Prensa Presidencial