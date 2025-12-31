Jefe de Estado: FANB neutralizó 9 aeronaves del narcotráfico en 24 horas

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, informó este martes que Venezuela ha establecido un récord mundial en la protección de su Soberanía, al abatir 9 aeronaves vinculadas al narcotráfico internacional en un lapso de apenas 24 horas.

Tras el anuncio inicial realizado el día de ayer, el mandatario retomó el tema para ofrecer detalles sobre la efectividad de la Aviación Militar Bolivariana en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil. «Nueve naves en 24 horas. Récord mundial. Solo Venezuela lo hace, con una Fuerza Armada vigilante, ceñuda y calzando sus botas de campaña permanente», enfatizó.

El Jefe de Estado extendió un reconocimiento especial a los jefes de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), subrayando que la paz del país se sostiene sobre la «fuerza profesional de la FANB y la movilización de las mujeres milicianas».

T/PrensaPresidencial