Ante bloqueo financiero de EEUU: 55 toneladas de ayuda técnica proveniente de China arriban a Venezuela para luchar contra el Covid-19

55 toneladas de ayuda técnica, proveniente de la República Popular China, arribaron este sábado a la República Bolivariana de Venezuela como parte de la lucha contra la pandemia provocada por el Covid-19, en medio de un bloqueo comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que impide la compra de medicamentos en mercados internacionales.

Desde el Aeropuerto Internacional de Maiqueía Simón Bolívar, en La Guaira, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, agradeció al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y al pueblo chino por la solidaridad internacional ante esta contingencia.

«Todo este material es para asumir la próxima etapa, que será anunciada en pocas horas por el presidente de la República, Nicolás Maduro», comunicó Rodríguez al mismo tiempo que agradeció la cooperación del embajador de China en nuestro país, Li Baorong.

Medicinas, insumos de protección y máquinas para los hospitales son parte del cargamento. La colaboración estratégica entre Caracas y Beijing -prosiguió Rodríguez- ha permitido que lleguen varios insumos necesarios para combatir el Covid-19.

«Han llegado más de 100 mil trajes de aislamiento y protección. El personal de salud venezolano debe saber que estará absolutamente protegido en el cumplimiento de sus deberes», precisó la vicepresidenta Ejecutiva del país suramericano.

China ha prestado asistencia a 89 países y cuatro organizaciones internacionales para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus.

Finalmente, el embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Baorong, puntualizó: «En momentos difíciles el pueblo chino y venezolano están juntos y demuestra una vez más la consolidación de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela cada vez más fuerte».

Chinese shipment of medical supplies for the treatment of COVID-19 touches down at Maiquetía «Simón Bolívar» International Airport in Venezuela. Thank you China! Video from @VTVcanal8‘s @yisethcabrera.pic.twitter.com/F2e4NdmOkb

— Camila (@camilateleSUR) March 28, 2020