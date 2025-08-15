625 mil niños y jóvenes fueron incorporados al Semillero Científico de Venezuela

Desde la Sala Ríos Reyna, del Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, resaltó que en la formación venezolana se debe fortalecer la educación científica, que debe estar constituida con valores patrióticos.

Asimismo, informó que este impulso científico debe realizarse a través del Semillero Científico de Venezuela, que actualmente cuenta con 625 mil niños, niñas y jóvenes que han sido incorporados.

Al mismo tiempo, afirmó que desde este programa «saldrán los más grandes científicos de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo. De la Venezuela que estamos construyendo».

En este sentido, es importante mencionar que el «Semillero Científico» busca fomentar el interés y la participación de niños, niñas y jóvenes en la ciencia y la tecnología, con el objetivo de crear una estrategia para formar una reserva generacional de talento científico, incentivando el estudio de las ciencias desde edades tempranas, a través de actividades lúdicas y formativas.

T y F/Prensa Presidencial