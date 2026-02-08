7 de febrero de 2026 Presidenta encargada recibe balance del Ministerio de Turismo

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió un balance de gestión por parte de la ministra de Turismo Daniella Cabello, en sus primeros días de gestión.

Durante el encuentro, la ministra Daniella Cabello dijo que Venezuela es un país multidestino y con un potencial turístico infinito.

Además, agradeció a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la confianza depositada para liderar proyectos que impulsen la imagen del país en el exterior.

Vale acotar que el sector turismo registró en el año 2025 un incremento superior al 44 por ciento en comparación al 2024, convirtiéndose en una fuente de ingresos transversal para el país, con un aporte importante en el Producto Interno Bruto (PIB).

VTV