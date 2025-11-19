757 mil niños, niñas y jóvenes forman parte del semillero científico de Venezuela

«Es un gran reto para la patria formar a estos 757mil como científicos del presente y de la Venezuela del futuro», se refirió el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sobre los niños, niñas y jóvenes que están en etapa de formación en el área de ciencia, tecnología e innovación.

El presidente Maduro, ante los presentes en la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, entregados en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, manifestó que en el país «tenemos muy claros los ciclos cortos y largos de siembra de valores, de siembra de conocimientos y de siembra de la patria y creo que, en los sistemas de siembra, de valores, de actitudes, de conocimiento y de fuerza moral en nuestra juventud, Venezuela está avanzando y va a tener grandes noticias hacia el futuro», precisó.

De acuerdo a los registros que se tienen, Venezuela hasta el momento ha ganado 22 medallas de oro en 22 competencias mundiales de conocimiento científico, de física, de inteligencia artificial, de robótica, de matemática, de astronomía, nanotecnología y química, explicó el Jefe de Estado para indicar que ciencia venezolana vive un momento estelar.

Independencia total

En este contexto, el Mandatario Nacional exhortó a la juventud científica a lograr la independencia total del país. «Venezuela tiene que ser absolutamente independiente, no podemos depender de nadie», expresó con especial énfasis y como reflexión de los caminos de prosperidad que hay para la Nación.

«Aprendamos de todos en el mundo, pero produzcamos de todo en Venezuela y no dependamos de nadie, ese es el camino, la independencia absoluta. Aprendamos de todo, hagamos de todo, no dependamos de nadie», dijo el Presidente venezolano con gran emotividad a la comunidad científica.

Como palabras de cierre del acto, el Dignatario nacional destacó que la independencia de Venezuela está directamente relacionada con el conocimiento y la creación científica «hagámoslo por el país, hagámoslo por nuestra patria», puntualizó.

T/Prensa Presidencial