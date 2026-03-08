8 de marzo: Gobierno nacional celebra la valentía e inteligencia de la mujer venezolana

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno nacional reconoce la valentía, sensibilidad e inteligencia de la mujer venezolana, así como su labor incansable para desarrollar la patria.

El ministro del Poder Popular de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, a través su red social X con una imagen junto a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó a todas las féminas en su día. “Feliz Día Internacional de la Mujer. Es un honor trabajar al lado de la primera mujer presidenta de nuestra patria, símbolo de la valentía, sensibilidad e inteligencia de las mujeres venezolanas”.

De igual forma, el canciller de la República, Yván Gil, se unió a la celebración por este día: “Más que una simple conmemoración, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora nos convoca a redoblar nuestros esfuerzos por el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos: político, económico, cultural, educativo, científico y más”.

De igual modo, agregó: “En este día, rendimos homenaje a las mujeres trabajadoras venezolanas, quienes son pioneras y líderes en la transformación social de sus comunidades y del país en su conjunto. Su valentía y dedicación son fundamentales para construir un futuro más justo e igualitario”.

Por otro lado, la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, Maryury Álvarez, hizo referencia al rol tan importante que tiene la mujer y que se une a la participación de la Consulta Popular que se lleva a cabo este 8 de marzo.

“Esta consulta forma parte de la campaña en manos de mujeres, es la primera del año y las mujeres forman parte fundamental de esta jornada”, dijo.

F/VTV