El 86 % de los argentinos califica al gobierno de Milei como corrupto

Un estudio realizado en plataformas digitales reveló que una amplia mayoría de usuarios percibe al Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, como corrupto, tras la filtración de un audio que vincula los términos “familia presidencial”, “medicamentos” y presuntas irregularidades.

La grabación involucra a Karina Milei, hermana del presidente, y a los primos Martín y Luule Menem, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales. Según el informe de análisis emocional elaborado por la consultora Horus, el 86 por ciento de los comentarios en Instagram y Facebook califican al gobierno como corrupto.

En contraste, un 11 por ciento de los usuarios defiende al oficialismo, atribuyendo el escándalo a una maniobra del kirchnerismo, amplificada por medios de comunicación y periodistas que —según esta visión— buscan instrumentalizar el caso con fines electorales.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, las denuncias no han prosperado judicialmente, debido a la falta de pruebas concretas. Esto ha reforzado la narrativa entre los seguidores de Milei de que se trata de una estrategia para debilitar su imagen de cara a las elecciones legislativas.

En este contexto, la manipulación del debate digital ha cobrado protagonismo. Diversos analistas señalan que trolls financiados por el Estado —o usuarios que actúan de forma orgánica— intervienen para desviar la atención pública, polarizando la conversación y desplazando el foco informativo.

Sin embargo, desde que se difundió el audio, estos actores digitales han mantenido un perfil bajo, al igual que la mayoría de los funcionarios y la propia Karina Milei, quien ha aparecido en actos públicos sin referirse al tema.

