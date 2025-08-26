90% de los venezolanos rechaza las amenazas del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela

Durante su programa televisivo de todos los lunes, Con Maduro +, número 89, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que el Gobierno Bolivariano cuenta con sistemas de mediciones muy precisos, muy científicos, que le permiten interpretar que la población venezolana está férreamente unida a favor de la paz y en defensa de la soberanía.

«Hay un rechazo, un repudio gigantesco (…) contra la gente que llama a que invadan, bombardeen, maten, llenen de violencia el país. Y te digo que el rechazo supera el 90% a los anuncios y amenazas del Gobierno estadounidense contra nuestro país», puntualizó el jefe de Estado frente a la entrevista con el periodista de Venezolana de Televisión (VTV), Boris Castellanos.

El reportero de VTV hizo especial énfasis en una encuesta realizada por la medidora de opinión pública nacional, Hinterenlaces, en la que señala que el 83% de los venezolanos y venezolanas, de diferentes posiciones políticas, creen que el Gobierno Revolucionario está a punto de caer con la presunta llegada de los marines del Gobierno de los EEUU. En este sentido, el mandatario nacional argumentó que hoy el pueblo venezolano está más unido que nunca, siendo la mejor muestra de ello la jornada de alistamiento a la Milicia Bolivariana, que se realizó el pasado fin de semana.

Con la realidad de que los puntos activados para el alistamiento de los venezolanos y venezolanas en la Milicia Bolivariana resultaron insuficientes, el presidente Nicolás Maduro, junto a su equipo de trabajo, propuso que haya un mayor número de puntos de alistamiento el próximo viernes y sábado. La intención es completar el alistamiento nacional, que es la primera fase de activación de las fuerzas populares armadas junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la defensa de Venezuela de manera voluntaria, como bien ha venido ocurriendo hasta el momento. El presidente venezolano, de manera anecdótica, le recordó a su entrevistador que, cuando se trata de defender la patria, el pueblo entero permanece unido. «José Gregorio Hernández bajó de su casa de La Pastora hasta la jefatura civil de Altagracia. Se inscribió, José Gregorio Hernández, ‘quiero ser miliciano, deme mi fusil para defender mi tierra'», contó como muestra de las sorprendentes respuestas del pueblo a favor de la paz y del bien colectivo.

T/Con información de Prensa Presidencial