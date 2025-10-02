94% de los venezolanos respalda el diálogo y rechaza una intervención militar, según Dataviva

Un nuevo estudio nacional de la encuestadora Dataviva confirma la postura mayoritaria del pueblo venezolano frente a la coyuntura internacional: el 94% de los consultados rechaza cualquier forma de agresión militar y considera que el camino correcto es la construcción de soluciones mediante el diálogo y el respeto a la soberanía.

La investigación refleja además que el 88% de la ciudadanía comparte la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, quien dirigió una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump para insistir en la necesidad de un intercambio basado en la igualdad y la independencia nacional. Solo un 12% opinó lo contrario, valorando la injerencia extranjera como una salida posible.

Otro de los resultados destacados es el respaldo del 79% a la creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, espacio concebido para integrar a diversos sectores sociales en la defensa del país ante presiones externas y amenazas de desestabilización.

Finalmente, el sondeo evidenció que el 73% de los encuestados otorga relevancia al Decreto de Estado de Conmoción, considerándolo un recurso importante para resguardar la estabilidad interna y enfrentar circunstancias excepcionales. Con ello, se confirma una percepción ciudadana orientada a fortalecer la paz y la defensa integral de la nación.

T/CO