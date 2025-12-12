96% de los venezolanos y venezolanas repudia asalto y robo del buque petrolero

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, emitió una denuncia sobre el secuestro, asalto y robo de un buque que transportaba petróleo venezolano con destino a los mercados internacionales. El mandatario calificó el hecho como un acto de piratería ordenado por estamentos militares de Estados Unidos.

El Jefe de Estado informó que una encuesta flash realizada por una empresa internacional de prestigio arrojó que el 96% de los venezolanos y venezolanas repudia este acto de asalto y robo. El Presidente señaló que este repudio es creciente a nivel internacional.

Maduro acusó directamente a la Guardia Costera y al Ejército de Estados Unidos de recibir órdenes para cometer estos actos ilegales, señalando que estas acciones, junto con la agresión previa contra lancheros, revelan el verdadero interés detrás de la campaña contra Venezuela. El Presidente afirmó que el objetivo real es el petróleo venezolano, y que Venezuela defenderá su soberanía sobre sus recursos naturales.

En un mensaje de paz y unidad, el Mandatario instó a redescubrir los lazos de admiración y amor mutuo entre el pueblo de Estados Unidos y los pueblos de América Latina. Llamó al equipo de Gobierno y a los líderes comunales a tejer lazos de amor, advirtiendo que los sectores supremacistas y multimillonarios buscan llevar a la juventud humilde de Estados Unidos a una guerra por petróleo.

El presidente Maduro concluyó con una firme declaración contra la escalada militarista, «Nosotros decimos, no a la guerra, que triunfe la paz por encima de todas estas locuras infernales de los supremacistas del norte».

T/Prensa Presidencial