Activan plan “Mi Cancha Bonita” para recuperar 300 espacios deportivos en el país

Para dar respuesta a las necesidades de la juventud, fue relanzado en Caracas el Plan “Mi Cancha Bonita”, con la meta de acondicionar 300 canchas deportivas antes del 31 de diciembre.

Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, acompañado por los voceros de la comunidad y representantes de la Gran Misión Venezuela Joven, afirmó que este beneficio llegará a todos los sectores populares del país.

“Vamos a estar desplegados en los 25 estados con el equipo de la Juventud, la Gran Misión Venezuela Joven, la Juventud Socialista, la Guardia del Pueblo y el Poder Popular para reparar las canchas y cerrar un año en victoria”, dijo desde la sede de la Guardia del Pueblo en Maripérez.

Por su parte, el comandante Nacional de la Guardia del Pueblo, M/G Erasmo Ramos Iriza, destacó el liderazgo de la juventud venezolana y su participación en los proyectos sociales. “Ya llevamos 1.086 canchas reparadas en las comunas y hoy se integra la juventud a priorizar más espacios sumándose al Plan Cero Pantallas”, dijo.

Finalmente, Valery Martínez, integrante de la Comuna San Antonio de Padua, afirmó que con este plan se podrá integrar a los jóvenes en espacios sanos alejados del ocio.

“Si trabajamos en conjunto podremos sumar más espacios y más jóvenes para mejorar nuestro entorno y acondicionar cada vez más las comunidades”.

Esta cifra forma parte de la meta de 1.500 espacios deportivos que fueron postulados en la Consulta Popular de la Juventud, que no resultaron ganadores y que son espacios fundamentales para la promoción del Buen Vivir.

