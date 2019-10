A Dairo Piñeres le daba terror actuar en «Infieles»

Curtido en las tablas como actor, pero más como director, su debut en el cine asustó un poco a Dairo Piñeres. Y su primera vez en el séptimo arte fue con la cinta venezolana «Infieles» de Edgar Rocca.

Con él actúan Vanessa Maradona, Anaís Maucó, Gonzalo Guerrero y William Goite, quienes se fajan en un pelìcula basada en una pieza teatral de Rocca que aborda temas como la deslealtad de pareja y la locura.

Rocca seleccionó a Piñeres porque lo conocía, debido a un curso de teatro que este tomó con el director hace ocho años, Dairo acotó: «En esta película él escribió un guión que quería ser una combinación entre el teatro, cine y hasta las redes sociales. Me llamó para el personaje del director teatral, que es alter ego del personaje protagónico y me invitó a realizarlo, porque yo fui su primer profesor de teatro. Además esta fue primero un peiza teatral antes de ser película».

Reconoció que «me dio miedo porque había actuado en las tablas, pero no en cine y con un papel más grande. Lo pensé muchísimo porque me daba terror. Era la pantalla grande, pero él decía que ese personaje lo había escrito para mi, por lo que era un honor también. Luego, al leer el guión me encantó la participación que tenía».

Esta vez el no llevó la batuta de la dirección, «si no que me puse a trabajar solamente con el papel bajo la directrices de Rocca y acepté sus indicaciones. Él trabajó mucho conmigo y no me dejó nunca desfallecer».

El rol es un director de teatro que tiene muchas dudas, «muy parecido a mi. ¡Jajaja!. El personaje tiene muchas cosas de mi cuando era joven, ese dudar, pero todavía uno tiene dudas pero uno arranca pa`lante con este proceso de dirección. Tiene que ver mucho conmigo, es ver como el director mira el arte, el trabajo, esa obra gráfica».

Admitió que tuvo que repetir algunas escenas «bastante (risas). Por ejemplo, dos tuve que repetirlas hasta cinco veces cada una. Una fue un monólogo larguísimo a mitad de la película donde hablo de los microcines. Sin embargo, es estimulante trabajar en el cine, rodeado de tanta gente talentosa detrás de las cámaras».

Ya ha escrito varias piezas cortas de teatro, pero quiere escribir un guión de cine: «Quiero… pero vamos a ver».

“Hice una primera versión del guión siete años atrás. El uso de las redes está en el día a día de la gente y estamos seguros que la película va a gustar”, explicó Rocca, quien debutó con buen pie en 2017 con «El peor hombre del mundo», excelente película en comedia que tuvo gran apoyo de la taquilla.

Para la actriz guayanesa Maucó es su primer trabajo en la gran pantalla, y lo hace con un doble rol: «Fue el mayor reto que se me presentó durante el rodaje».

«Trabajar con Edgar fue un honor, pese a que el personaje no se parece a mí, porque nunca he montado cachos”, confesó entre risas.

Esta excelente producción «Infieles» es una producción de Veloz Films, Gabriel Duno y Rodando Films; mientras distribuye Blancica. De esta manera, el ealizador Edgar Rocca rompe con el “maleficio” de las óperas primas del cine venezolano.Una excelente alternativa que se puede ver por las pantallas de Cinex.

T/Eduardo Chapellín

F/Cortesía Blancica