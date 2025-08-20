ABAE analizó aportes de la Inteligencia Artificial en proyectos espaciales

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) llevó a cabo la conferencia “Inteligencia Artificial en los Proyectos Espaciales”, con el propósito de abordar los avances y desafíos que representa esta herramienta en el sector espacial del país.

La actividad se desarrolló en la Estación Terrena de Control Satelital, ubicada en la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos, en Guárico, y estuvo a cargo del ingeniero José Luis Porras, especialista en proyectos satelitales.

Porras destacó que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar la industria espacial al optimizar procesos y generar nuevas soluciones tecnológicas. Sin embargo, subrayó que el factor humano seguirá siendo determinante en la supervisión y éxito de las misiones.

T/CO