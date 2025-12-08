ABAE recibe Ruta Científica Juvenil en Guárico

En las instalaciones de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), en el estado Guárico, se inició la Ruta Científica Juvenil, una iniciativa del Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán en articulación con la Gran Misión Venezuela Joven.

La experiencia reunió a más de 28 jóvenes del municipio Julián Mellado, pertenecientes a la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), estudiantes de la Misión Robinson y comuneros de la región llanera.

Durante la visita guiada, los estudiantes conocieron los detalles técnicos-mecánicos de las antenas de 9 y 12 metros que tiene la agencia.

También, pudieron observar los procesos vinculados a la operación y control de satélites y monitoreo espacial en el territorio nacional.

Estos encuentros tienen el propósito de impactar en la formación científica y tecnológica de los jóvenes en todo el país, para conformar una red de promotores y preparadores en ciencia, tecnología e innovación.

El recorrido contó con la asistencia del presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), Jim Madrid, quien destacó el compromiso del Gobierno Bolivariano en acercar las ciencias «a las nuevas generaciones, sembrando en ellas la curiosidad, el conocimiento y el espíritu transformador que demanda el país».

Para el joven, Daniel Tablante, la visita a la ABAE fue “una experiencia verdaderamente fructífera ya que pudimos vivir de cerca cómo se controlan los satélites». Agradeció a los expertos y a los facilitadores de Fundacite por la organización.

