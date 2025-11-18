ABAE cuenta con tecnología satelital para prevenir y controlar patrones de distribución del dengue

La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) presentó los alcances de la tecnología satelital venezolana en la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Durante la Jornada Científica de Salud 2025 realizada en Caracas, la directora de Aplicaciones Espaciales de ABAE, Verónica De Souza, demostró cómo las capacidades de observación terrestre del Satélite Miranda (VRSS-1) permiten identificar y mapear áreas de riesgo epidemiológico en el territorio nacional.

«Contribuir a la geolocalización de los patrones de distribución del dengue y los factores que favorecen su reproducción, permitirán mejorar las políticas públicas en cuanto a la disminución de los casos de dengue en el país», explicó De Souza al referirse al objetivo central de esta línea de investigación interinstitucional.

Asimismo, se dio a conocer que las imágenes del VRSS-1 proporcionan información valiosa sobre variables de temperatura superficial, cobertura vegetal, cuerpos de agua y patrones de urbanización.

Estos datos son procesados mediante sistemas de información geográfica y permiten identificar zonas de mayor vulnerabilidad epidemiológica y optimizar las estrategias de intervención sanitaria.

La Jornada Científica de Salud 2025 reunió a más de 6 mil 700 médicos especialistas, estudiantes y profesionales de todo el país bajo el lema La Ciencia al Servicio de la Vida.