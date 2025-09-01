Corpoelec (5)

Abordaje técnico integral robustecerá servicio en tres estados

ImpactoNacionales

En un despliegue nocturno, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutan maniobras integrales en Planta Centro, ubicada en Puerto Cabello, para elevar los niveles de confiabilidad, estabilidad y eficiencia del proceso de distribución y transmisión de energía.

Estas labores, supervisadas por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, mejorarán significativamente el servicio eléctrico de los estados Carabobo, Falcón y Yaracuy.

El abordaje técnico impactará directamente sobre los usuarios de Puerto Cabello y Morón (Carabobo), Tucacas y Chichiriviche (Falcón) y zonas del estado Yaracuy.

En cumplimiento de los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, se realizan permanentemente trabajos preventivos y correctivos para optimizar la calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en beneficio del pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC

