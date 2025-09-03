Abren inscripción en la UNES para el Programa de Formación en Servicio Penitenciario

La Universidad Nacional Experimental para la Seguridad (UNES), en alianza con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), inició el periodo de inscripción para el Programa Nacional de Formación (PNF) en Servicio Penitenciario.

Este programa está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 25 años que deseen contribuir de manera activa a la seguridad, rehabilitación y bienestar dentro de los centros penitenciarios del país.

Es importante resaltar que esta iniciativa tiene como objetivo principal invitar a la nueva generación a ser parte de la transformación del sistema penitenciario de Venezuela.

Los participantes recibirán una formación integral y especializada de la mano de expertos nacionales, preparándose para asumir roles clave en la custodia y seguridad, con un enfoque moderno, profesionalizado y basado en valores éticos.

Requisitos de Ingreso

Ser venezolano por nacimiento.

Edad comprendida entre 17 y 25 años.

Poseer título de Educación Media Diversificada.

No poseer antecedentes penales ni registro policial.

Poseer inscripción militar, conforme al artículo 83 de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación.

Proceso de Inscripción

Preinscripción en línea a través de su página web www.unes.com.ve. Sección: «Ingresar»

Consignación de recaudos en el núcleo de la UNES correspondiente al estado del aspirante.

Los custodios penitenciarios desempeñan un papel fundamental para garantizar la seguridad y el orden dentro de los centros penitenciarios de Venezuela. Además, tienen una labor crucial en la gestión penitenciaria, destacándose en los ámbitos de atención integral, logística, seguridad y custodia, desde una perspectiva transformadora y con pleno respeto a los DD. HH. de los hombres, mujeres y adolescentes incursos en el sistema penal.

F/Prensa Mpprijp