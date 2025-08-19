Abren inscripciones para cursos online de seguridad digital

Con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales en materia de seguridad digital, iniciaron las inscripciones para una serie de cursos online especializados en ciberseguridad, criptografía y seguridad informática, cuyo proceso de registro estará disponible desde el 3 hasta el 17 de septiembre a través del portal oficial miaulavirtual.suscerte.gob.ve.

La ministra Gabriela Jiménez informó, mediante sus redes sociales, que los cursos serán dictados por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), institución encargada de promover la confianza digital y la protección de la información en el país. Esta formación está dirigida a estudiantes, profesionales y ciudadanos interesados en adquirir herramientas para enfrentar los desafíos del entorno digital.

La ciberseguridad es una responsabilidad compartida que requiere formación continua, conciencia colectiva y colaboración entre todos los actores del ecosistema digital. En un contexto donde los ataques cibernéticos como el ransomware y el phishing se han vuelto cada vez más frecuentes, la preparación técnica se convierte en un elemento clave para la protección de datos personales y corporativos.

El Ministerio para Ciencia y Tecnología reafirma su compromiso con el desarrollo de una ciudadanía digital informada y resiliente, capaz de enfrentar los riesgos tecnológicos con conocimiento y responsabilidad. Esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional para impulsar la soberanía tecnológica y la cultura de seguridad en línea.

T y F/ VTV