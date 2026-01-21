Abuelos de la patria se concentraron para exigir liberación del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores

Con una multitudinaria concentración en la ciudad de Caracas, los abuelos y abuelas de la patria llegaron al Parque del Oeste, unidos en un sola voz para exigir la a liberación del presidente Maduro y primera dama Cilia Flores.

Durante el encuentro el jefe de gobierno de Caracas Nahum Fernández enalteció el compromiso y gallardía del presidente Nicolás Maduro, quien con absoluta entrega abogó y protegió a los abuelos y abuelas de la patria. Al mismo tiempo que recordó las batallas libradas para garantizar su bienestar social.

«Este movimiento en apoyo a lo que ha pasado a la injusticia que ha pasado tiene un elemento fundamental que si hay algu9ién que le extendió la mano, que se preocupó por los abuelos del país es Nicolás Maduro Moros, es la primera dama, la primera combatiente Cilia Flores».

Asimismo, Fernández destacó que el gran movimiento de abuelos y abuelas de la patria consolida uno de los proyectos sociales más importantes de la revolución bolivariana. Además, precisó que pese a los ataques y bombardeos de 03 de enero, este importante sector se mantiene movilizado en todo el país.

El evento fue el lugar de encuentro fraternal de los abuelos y abuelas de la patria quienes en un acto de amor y un canto por la liberación del presidente y primera dama reafirmaron su lealtad irrestricta ante le máximo líder.

T/VN