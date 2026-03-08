Academia Militar del Ejército Bolivariano se titula campeona absoluta con 120 preseas

La Academia Militar del Ejército Bolivariano se alzó con el primer lugar de los Juegos Interacademias 2026 al acumular un total de 120 medallas: 46 de oro, 34 de plata y 40 de bronce. Bajo la dirección del general de brigada Lazaro José Castillo López, la institución logró nueve campeonatos invictos en disciplinas como atletismo, baloncesto 5×5, esgrima, tiro de fusil, orientación, pentatlón, softball y voleibol.

El segundo lugar fue obtenido por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana con 97 preseas y tres campeonatos invictos (baloncesto 3×3, béisbol y karate do).

Por su parte, la Academia Militar de Medicina logró el tercer puesto con 47 medallas (18 de oro, 13 de plata y 17 de bronce), siendo destacada por el Ministro Padrino López como la sorpresa de la jornada por su desempeño en servicio de la patria.

Padrino López concluyó que, más allá de los resultados numéricos, el evento deportivo representa un mensaje de unidad nacional enviado por la FANB a todos los sectores del país. Destacó que el esfuerzo de la gestión presidencial actual busca reconciliar a la nación y fortalecer la defensa de los principios independentistas y soberanistas.

Prensa Presidencial