ACAV invita al taller sobre apicultura en Barinas

El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), a través de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV), invita al taller Metodología Palmer: Ciencia aplicada al fortalecimiento de la apicultura en Venezuela.

La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes en el sector apícola.

La actividad se realizará el jueves 25 de septiembre de 2025, a las 9:00 am, en la sede principal de la ACAV, ubicada en Quebrada Negra, municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas.

Con estas iniciativas, se fortalece el tercer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, en atención a la Sexta Transformación: Ecosocialismo, Ciencia, Tecnología e Innovación.

F/Mincyt con información de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela