ACAV realiza inspección técnica a unidades de producción piscícola en Barinas

La Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), inició una serie de inspecciones técnicas y científicas a 10 unidades de producción piscícola en el municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas.

Este despliegue forma parte del proyecto Incrementar la resiliencia y producción inducida de especies nativas destinadas a fortalecer los sistemas acuícolas de los circuitos comunales».

La actividad se realizó en la Comuna Riberas del Masparro, donde se evaluaron las lagunas de producción, con el objetivo de diagnosticar su estado actual.

Asimismo, el equipo de expertos de la ACAV verificó sus dimensiones, su capacidad de producción y la disponibilidad de equipos y herramientas necesarios para su reactivación.

Este esfuerzo busca fortalecer la Red Científica-Productiva de Sistemas Acuícolas Sustentables.

También incluye formación y entrega de alevines de coporo (Prochilodus mariae), producto de la reproducción inducida que desarrolla la Academia en sus laboratorios acuícolas, con el propósito de fortalecer la piscicultura local y brindar a las comunidades organizadas nuevas oportunidades para la producción sostenible de alimentos.

Estas labores se alinean a la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y en la Sexta Transformación: Ecosocialismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, liderados por el presidente de la República Nicolás Maduro.

