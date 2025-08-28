Acciones en torno al manejo de los desechos sólidos en Relleno Sanitario La Ciénaga del Zulia

Mejorar el rendimiento y eficiencia en la disposición final de los desechos sólidos en Relleno Sanitario La Ciénaga del Zulia, es el objetivo principal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Gobernación del estado Zulia y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco, mediante un acuerdo que permitirá activar de manera inmediata un Plan de Emergencia y Adecuación Integral para recuperar la zona, ubicado en el municipio Jesús Enrique Lossada.

La meta es accionar de manera urgente el rendimiento del relleno sanitario, esto debido a los eventos climáticos y ondas tropicales que atraviesa el país, además de evitar el colapso de las vías de acceso al relleno sanitario a causa de las lluvias, lo que garantiza el flujo continuo de los camiones recolectores y mejorar las condiciones operativas del lugar.

Al frente de la reunión, estuvo el director estadal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, G/D Edgar Jiménez, en compañía del secretario de Ambiente de la Gobernación, Freddy Rodríguez, y el representante del Servicio Autónomo para los Rellenos Sanitarios del estado Zulia.

Además, estuvieron autoridades del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU), Instituto Municipal de Ambiente de Maracaibo (IMA), Instituto Municipal de Ambiente de San Francisco (Imasur), Servicios Públicos de la Alcaldía de San Francisco y la Coordinación Estatal de Guardia Ambiental (CEGA) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La acción está enmarcada en el Vértice 6 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela como es Saneamiento para la Vida, impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moros, para proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano.

F/Prensa MinEcosocialismo