Acnudh condena aumento de “horrenda violencia” en Colombia

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, condenó el martes el incremento de la «horrenda violencia» ejercida por parte de grupos armados en Colombia y llamó a las autoridades del país suramericano a tomar medidas concretas para proteger a la población.

La funcionaria recordó que es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales y «medidas más sólidas» para garantizar los derechos de todos sus ciudadanos, incluidos poblaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

Estadísticas de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia indican que en lo que va de 2020 han ocurrido 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país.

Además, esa oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año.

