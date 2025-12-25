ACNUDH tacha de ilegal bloqueo militar de EE.UU. a Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado este miércoles 24 de diciembre, en el que se refirió al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los buques petroleros venezolanos, denunciando la ilegalidad de tal acción, la cual recordó, constituye una violación de los derechos humanos.

La misiva fue publicada en la página web de la principal entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de promover y proteger todos los derechos humanos en el mundo, y en la misma se reitera que «ningún Estado tiene derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado».

Los expertos del organismo advirtieron que estas medidas ilegales, desproporcionadas y punitivas han afectado gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano, refiere la nota de Telesur.

El texto denuncia que la agresión estadounidense constituye un crimen conforme al derecho internacional, sujeto a jurisdicción universal, lo que permite a cualquier Estado enjuiciar a los responsables.

Asimismo, recordaron que un bloqueo representa una acción militar ilícita, según el artículo 2(4) de la Carta de la ONU, y que este tipo de acción se reconoce expresamente como agresión armada ilegal, según la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974.

Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también rechazaron las sanciones y acciones navales de piratería por parte de Estados Unidos contra Venezuela, lo cual fue informado por el canciller, Yván Gil, informó a través de Telegram.

Cabe destacar que el pasado 17 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump calificó al Gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y ordenó un bloqueo total sobre los buques sancionados que transportan petróleo hacia o desde el país suramericano.

El principal objetivo de todas estas maniobras del Gobierno estadounidense es someter al pueblo y al Ejecutivo venezolano y apropiarse de manera ilegítima de los recursos naturales de la nación, en especial de su petróleo, considerado estratégico para la economía del país.

T/Agencia