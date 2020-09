Acompañamiento electoral se hará bajo términos legítimos venezolanos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, reiteró en medio de una entrevista exclusiva para Telesur, que en el país hay «vocación democrática» y que la constitución venezolana garantiza uno de los derechos más importantes del ser humano, como lo es el derecho al voto.

En el programa En Clave Mediática, la autoridad del CNE reiteró las invitaciones realizadas por el país suramericano a todas las organizaciones nacionales e internacionales, para cumplir con el acompañamiento electoral durante los comicios del próximo 6 de diciembre.

Alfonso, quien también ha sido observadora de procesos electorales en países de la región latinoamericana, aseguró que el acompañamiento electoral, se hará bajo los términos legítimos venezolanos. Agregó que Venezuela se medirá en el ámbito electoral pese a las acciones extranjeras que se alejan de una solución democrática ante los conflictos políticos internos del país.

Con respecto a los llamados a la abstención del voto, Indira Alfonzo, recalcó que la Asamblea Nacional (AN) no tiene otra fuente de legitimidad y veracidad que no surja del proceso electoral popular, pues de este se eligen a las diputadas y diputados que serán la representación política del pueblo venezolano.

La participación permite una pluralidad y diversidad en el foro político, quien no participe no podrá estar en la Asamblea Nacional. No puede haber una Asamblea que surja de una designación unilateral o extranjera.

Aseguró que otro gran reto para CNE y para el pueblo venezolano, además de construir la nueva «institucionalidad democrática» ha sido el de llevar a cabo el proceso electoral en medio de la pandemia.

Alfonzo, recalcó que Venezuela celebrará la fiesta electoral bajo el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, como lo ha hecho desde la llegada la Covid-19 al territorio. Agregó que las elecciones celebradas en otros países han sido punto de referencia en la preparación de la nación para el proceso.

Lista definitiva de partidos políticos para el 6-D

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D´Amelio, informó ayer la lista definitiva de partidos políticos que participarán en las elecciones parlamentarias.

Al respecto, en su cuenta de Twitter @taniadamelio precisó: “Las Organizaciones con Fines Políticas Nacionales Postulantes para la elección AN 2020 son: PSUV, Tupamaro, PPT, Podemos, MEP, UPV, MSV, ORA, APC, PCV, Nuvipa, Movev, MÁS, AD, Copei, AP, El Cambio, CMC, VPA, VU, PV, UPP 88, SPV, FDC, Unión Progreso, LPC”. El mensaje, está acompañado del tarjetón electoral definitivo que se utilizará en el proceso electoral.

T/ Deivis Benítez-Telesur

F/ Archivo

Caracas