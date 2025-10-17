Activación de ODDI en Yaracuy destaca voluntad del pueblo en defensa de su soberanía

En el estado Yaracuy fueron activados los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), como parte de la Operación Independencia 200, a los fines de garantizar la preparación para la defensa integral y la paz en la nación.

Este acto estuvo encabezado por el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, quien destacó que en los 14 municipios se ha visto cómo el pueblo ha atendido el llamado por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

«Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a negociar nuestra paz y el día de hoy, en esa perfecta fusión militar, popular y policial, hemos visto cómo nuestros componentes de seguridad han estado acompañando de manera protagónica esta jornada que se ha convocado», indicó.

Además, el mandatario regional resaltó la valentía del pueblo venezolano en defensa de su territorio. «Nada ni nadie va a perturbar nuestra paz, nada nos va a quebrantar», puntualizó.

F/VTV