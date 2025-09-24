Activada Junta de Investigación tras accidente de aeronave en Maiquetía

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), anunció la activación de la Junta de Investigación de Accidentes, tras la caída de una avioneta durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el estado La Guaira.

A través de un boletín publicado en su cuenta de Instagram, las autoridades del organismo informaron que, este miércoles, a las 12:52 pm (Hora de Venezuela) una aeronave Learjet 55, al despegar de la pista del aeropuerto se precipitó a tierra.

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables”, informó el reporte, que adjuntó una imagen con la leyenda Caso YV3440.

De acuerdo a lo exigido por la autoridad aeronáutica, la junta de investigación procede a levantar toda la información de los hechos que permita dar con las causas que generaron el accidente.

T/CO